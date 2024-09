Na tarde desta quarta-feira, 04/09, um grave acidente de trânsito foi registrado no cruzamento das ruas Amazonas com Paraíba, no centro de Votuporanga, local onde há um semáforo. O acidente envolveu uma moto Honda Biz e um veículo Chevrolet preto.

Conforme informações obtidas no local, a moto seguia pela Rua Paraíba enquanto o carro trafegava pela Rua Amazonas. No entanto, não foi possível determinar quem teria avançado o sinal vermelho. A Polícia Científica investigará as causas do acidente.

O motociclista foi socorrido em estado grave pela equipe do SAMU, com suspeitas de fraturas nos braços e na perna esquerda.