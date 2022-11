Vítima de atropelamento em Votuporanga morre no HB de Rio Preto; sepultamento nesta tarde

Idosa de 60 anos foi atropelada por uma bicicleta no dia 30 de outubro; ela estava internada no HB com traumatismo craniano

Uma idosa de 60 anos morreu após ser atropelada por uma bicicleta em Votuporanga. O acidente aconteceu no dia 30 de outubro. Na noite de quarta-feira, 23, Sebastiana Santana Agostinho morreu no Hospital de Base de Rio Preto, onde permanecia internada.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi atropelada por uma bicicleta no dia 30 de outubro em Votuporanga. Em um primeiro momento, ela foi socorrida e encaminhada à Santa Casa da cidade e depois transferida para o HB de Rio Preto com traumatismo craniano. Na tarde de quarta, ela não resistiu aos ferimentos.

O velório da vítima será realizado nesta quinta-feira, 24, no cemitério municipal de Votuporanga e o sepultamento está marcado para às 17h, no mesmo cemitério.