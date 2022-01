NEOENERGIA ELEKTRO ALERTA SOBRE CUIDADOS COM CABOS DE ENERGIA PARTIDOS EM PERÍODOS CHUVOSOS

Com a previsão de chuvas intensas para este final de semana, podem ocorrer o rompimento de cabos de energia. A orientação da concessionária é jamais se aproximar de cabos caídos

Durante chuvas intensas, raios, alagamentos e quedas de árvores podem afetar a rede elétrica. Por isso, a Neoenergia Elektro recomenda aos seus clientes a adoção de medidas preventivas quando estiver chovendo, reduzindo esses e outros riscos provocados pelas condições climáticas. Entre as orientações, a concessionária reforça a importância de se manter distante da rede elétrica e jamais encostar em um fio de energia caído. “Em caso de cabo no solo, a pessoa deve comunicar imediatamente à distribuidora pelo 0800 701 01 02 e, em hipótese alguma, tentar afastar os cabos, orienta Guilherme Mafra, gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Elektro.

O gerente também recomenda que não seja utilizado nenhum objeto, como por exemplo, madeira ou haste metálica, para afastar o fio partido, devido ao risco de choque elétrico. “A eletricidade quando utilizada de forma indevida, pode causar danos irreversíveis. Mesmo que falte energia nas casas próximas, não significa que o cabo caído esteja desenergizado”, comenta Mafra.

Investimentos em redes

Para manter a qualidade dos serviços para os clientes durante as chuvas intensas, a Neoenergia Elektro investe em modernização e na infraestrutura das suas redes elétricas. Um exemplo são os religadores com tecnologia de self healing, que isolam trechos atingidos por problemas como quedas de galhos de árvores, por exemplo. Dessa forma, é possível restabelecer o serviço para o maior número possível de clientes em poucos segundos. Todos os postes da companhia são equipados com para-raios, instalados de forma estratégia de forma a reforçar a segurança da rede. ​