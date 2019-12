Virada do ano será quente e chuvosa em todas as regiões do Brasil

Segundo o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, todas as capitais têm chance de chuva na virada do ano. “São Paulo, Rio de Janeiro e Campo Grande têm as menores chances de precipitação, mas instabilidade não é descartada”, afirma Bahia.

“Podemos esperar os transtornos causados pela chuva no dia primeiro de janeiro, como queda de árvores e alagamentos”, alerta o meteorologista. “Por outro lado, o início do ano chuvoso pode ser uma notícia boa para a questão energética do país, uma vez que os reservatórios dependem das chuvas”.

No dia primeiro de janeiro, a atenção vai para a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, onde são esperadas rajadas de vento superiores a 80 km/h, raios e chuva de granizo, segundo o Inmet.

As capitais mais quentes no momento da virada serão Manaus, Macapá, Teresina e Rio de Janeiro, com previsão de temperatura entre 25ºC e 27ºC.

As temperaturas devem cair em todo o Brasil no dia 03 de janeiro, menos em Teresina, onde a máxima será de 36°C.

Veja como fica o tempo durante os três primeiros dias de janeiro nas principais capitais do Brasil

São Paulo

Dia 01 será claro a parcialmente nublado, passando a nublado com chuva isolada e possíveis trovoadas no final do período. Máx de 32°C e mín de 21°C. Dia 02 segue quente e com chuva isolada. Porém, no dia 03, as temperaturas caem e a máxima não passa de 23°C.

Rio de Janeiro

Máxima de 37ºC no dia 01 de janeiro, com dia claro a parcialmente nublado e possibilidade de chuva isolada. As temperaturas caem no dia 02 para 30°C e, no dia 03, para 27ºC, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Belo Horizonte

Dia 01 será claro a parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no final do período. Dia 02 segue quente e com chuva isolada. O dia 03 será de encoberto a nublado, com pancadas de chuva fortes e com trovoadas isoladas. A máxima não passa de 22°C.

Brasília

Dia 01 terá máxima de 27ºC e será nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A previsão seguirá assim até o dia 03, com máxima de 25ºC.

Salvador

Terá máximas de 30 a 31°C e dias nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva isolada, nos dias de 01 a 03 de janeiro.

Manaus

Terá máximas de 33 a 34°C e dias nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas nos dias de 01 a 03 de janeiro.

Porto Alegre

A capital terá possibilidade de chuva forte com queda de granizo a partir do no final deste 31 de dezembro até o dia 03 de janeiro. A máxima no dia 01 será de 29ºC; o dia 02 será de 28ºC; e de 27ºC no dia 03.

Alerta de chuvas

O começo de 2020 será chuvoso na maior parte do país.