A idosa ficou internada durante uma semana no Hospital dos Estivadores com fortes sintomas da doença e, no dia da alta, toda a equipe médica preparou uma surpresa para que o momento fosse especial.

As imagens mostram a equipe médica à postos no corredor do hospital com balões roxos. Quando a paciente sai do elevador de maca, indo para casa, é recebida com uma uma salva de palmas.