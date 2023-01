Vila Marin é contemplada com “Saúde que dá Prêmios”

Campanha promovida pela Santa Casa, em parceria com a TV Unifev e Saev Ambiental, sorteou um morador da Rua Javari; vizinhos receberam um celular cada



A cada mês, a Santa Casa de Votuporanga tem a oportunidade de agradecer a população, por cada gesto de solidariedade. Por meio da campanha “Saúde que dá Prêmios”, promovida pelo Hospital em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, os moradores que contribuem com a Instituição concorrem a uma televisão smart novinha. Os vizinhos que também ajudam ganham um celular cada.

É a corrente do bem, que proporciona a manutenção dos atendimentos da Santa Casa, com muita qualidade e humanização. As doações na conta de água são direcionadas para o custeio do Sistema Único de Saúde (SUS), que correspondem a maioria de nossa assistência.

No último sorteio realizado neste mês, referente a dezembro, os ganhadores são da Rua Javari, do bairro Vila Marin. A grande sortuda foi Orides Favaron Favero, que levou a televisão. “Participo desde quando começou a campanha, eu gosto de ajudar porque já fiquei internada várias vezes e é sempre bom colaborar”, disse.

Osmar Lamana e sua esposa Neusa receberam um celular. “Auxiliamos de forma espontânea, desde quando a Santa Casa aderiu convênio com a Saev Ambiental. Imediatamente, iniciamos nossa colaboração e seguimos até hoje. O principal motivo é o bom trabalho da Instituição, um Hospital respeitado e nós temos que ajudar”, afirmou Osmar.

Neusa convidou a todos a participar. “Todos deveriam colaborar. É uma Instituição que atende toda a região e pouco que destina é bastante para o Hospital. É a nossa Santa Casa e não faz falta para quem contribui”, complementou. Rubens Kaneo Abe também foi contemplado com celular.



Participe você também!

A campanha “Saúde que dá Prêmios” teve início em 2002. O município possui uma lei que autoriza a Saev Ambiental a receber doação espontânea para a Santa Casa, por meio da conta de água.

As agentes de Telemarketing da Instituição entram em contato para as adesões. O morador ajuda a Santa Casa e ainda concorre a uma televisão nova mensalmente. Os vizinhos – que também participam da campanha – recebem um celular cada. O sorteio é mensal e realizado com o apoio da TV Unifev, fundamental para a prestação de contas e transparência da iniciativa.



Importância

“Saúde que dá Prêmios” é uma importante fonte de recursos para o Hospital, único que atende os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade.

Toda contribuição realizada por meio da conta de água e esgoto é direcionada para a Instituição, refletindo na manutenção da assistência de qualidade e humanizada. Os recursos são utilizados em benefício daqueles que mais precisam. “Contamos com elevada sensibilidade da população e, com o resultado financeiro da ação, empregar em prol dos mesmos com melhor atendimento e humanização. A Santa Casa atende número expressivo de paciente do SUS, e estas verbas angariadas em leilões e promoções são voltadas para nosso Hospital”, explicou o provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi. Mais informações no telefone 17 3405-9133, falar com Telemarketing.