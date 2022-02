Somente em 2021, foram assistidos 255 pacientes em hemodiálise e 18 em diálise peritoneal

A Santa Casa de Votuporanga é referência em terapia renal substitutiva para 17 municípios, levando qualidade de vida para milhares de pacientes há mais de três décadas. Uma trajetória marcada por dedicação, amor, cuidado, investimentos e profissionais qualificados, promovendo uma assistência de qualidade e efetiva.

Os números comprovam a importância do serviço. A Unidade de Diálise assistiu 273 novos pacientes somente no ano passado, sendo 255 em hemodiálise e 18 em diálise peritoneal. Em 2021, foram 38.714 atendimentos.

Liliane de Souza Ferreira, de 41 anos, é uma das assistidas. Há 11 anos, ela é paciente da Unidade e sabe melhor do que ninguém a importância do serviço. “Eu cheguei entre a vida e a morte na Instituição. Depois que comecei tratamento, melhorou muito a minha saúde. Tenho uma vida normal”, disse a mãe de Caroline, de 27 anos e avó coruja de dois netos.

Emocionada, Liliane revelou que a equipe é sua segunda família. “Já vivenciei muita coisa aqui. Vi pacientes serem transplantados, alguns falecerem. Muitos colaboradores se despedirem, mas tenho grandes amigos. São pessoas maravilhosas”, disse.

Ela deixou um recado para os novos assistidos do serviço. “Não é um bicho de sete cabeças. Quando recebemos a notícia da diálise, dá medo. Mas, depois a gente agradece a Deus por esse tratamento. O nosso dia a dia muda, mas melhora muito. Quem me viu antes, não imagina como estou agora. Estamos sempre incentivando os novatos”, destacou a moradora de Votuporanga.

Todo esse acolhimento associado com estrutura moderna. O setor dispõe de salas para realização de tratamento dialítico nas modalidades de hemodiálise, diálise peritoneal automatizada, diálise peritoneal intermitente, atendimento ambulatorial e internações.

No ano passado, o serviço adquiriu um novo sistema automatizado de última geração para produção de água ultrapura por osmose reversa em duplo-passo. Entre os benefícios, segurança por ser um sistema de duplo passo e um sistema de Reaproveitamento de Rejeito. A água, que iria para o esgoto, é reaproveitada em 70%.

Os assistidos recebem atendimento médico, suporte assistencial, além de orientação nutricional e acompanhamento psicológico. O setor conta com equipe multidisciplinar especializada que é composta por nefrologistas, enfermagem, psicóloga, assistente administrativa, recepcionistas, nutrição e higiene/conservação. Dra. Aparecida Paula G. Visoná, Dra. Neide Oyama Tocio, Dra. Regina Silvia Chaves de Lima, Dr. Arthur Eduardo R. Sanches e Dra. Natalia Acquaroni Gondin são os profissionais médicos. “Contamos com profissionais extremamente dedicados, que passam por treinamentos constante, sem deixar de lado o cuidado com pacientes e familiares”, disse a Dra. Aparecida Paula.

Em seu trabalho, eles recebem apoio das demais especialidades como Cirurgia Vascular, Cirurgia Geral, Urologia, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Pronto Atendimento, Hemodinâmica, entre outros.

São assistidas as cidades: Américo de Campos; Álvares Florence; Cardoso; Cosmorama; Floreal; Gastão Vidigal; General Salgado; Macaubal; Magda; Monções; Nhandeara; Parisi; Pontes Gestal; Riolândia; Sebastianópolis do Sul; Valentim Gentil e Votuporanga.

Dra. Neide, por sua vez, ressaltou o objetivo da Unidade. “Buscamos oferecer um tratamento de qualidade para que o paciente, dentro das restrições que o tratamento traz e condições clinicas, possa ter qualidade de vida”, frisou.

A psicóloga Luciana Maranho destacou ainda a parceria com Associação dos Pacientes Renais de Votuporanga (Aprevo). “São voluntários abnegados, que estão a todo tempo nos auxiliando. Desenvolvem um trabalho fantástico junto aos nossos assistidos, realizando confraternizações, atividades para proporcionar maior qualidade de vida”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, parabenizou o serviço. “Há anos, somos referência no tratamento dialítico, em uma melhora contínua. Pautados em profissionais comprometidos, qualificados, estrutura moderna, humanização, a fim de que aqueles que nos procuram possam ganhar qualidade de vida. Temos conquistado êxito nestas décadas, graças ao envolvimento e expertise de todos, que realmente são motivados a salvar vidas”, finalizou.