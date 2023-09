Franciele da Costa, de 29 anos, foi vista viva pela última vez em 22 de maio. O corpo dela, que estava queimado e com sinais de perfurações, foi encontrado no dia 28 do mesmo mês. A vítima foi identificada pelo Instituto Médico Legal (IML) por meio de impressão digital.

Pelas imagens, é possível ver que na madrugada de 23 de maio, às 2h, Franciele corre de um carro no bairro Solo Sagrado (assista acima). As investigações, conduzidas pelo delegado Allan Soares, apontaram que, na sequência, ela foi obrigada a entrar no carro.