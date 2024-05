Um dos motociclistas, o que atingiu a vítima quando ela já estava no chão, fugiu do local sem prestar socorro. Ele foi localizado pouco tempo depois, prestou depoimento e acabou preso. “O motociclista foi preso em flagrante e vai responder pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com pena aumentada por não ter socorrido a vítima, e também em virtude da fuga do local do acidente. Já que ele se evadiu”, explica Higor Jorge, delegado responsável pelas investigações.