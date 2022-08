HOMEM ATIRA EM EX NAMORADA E PÚBLICA FOTO NAS REDES SOCIAIS; “NÃO VAI MAIS TRAIR NINGUÉM”

Em Itajubá, Minas Gerais, um homem invadiu a casa de sua ex-namorada e atirou contra o seu rosto. Ele ainda postou uma foto da vítima baleada nas redes sociais e na legenda colocou que agora ela não iria mais trair ninguém. A mulher se encontra em estado grave e tem 36 anos de idade.

A publicação foi feita uma hora após ele ter cometido o crime. E de acordo com a Polícia Militar, o homem atirou contra a ex-namorada por não ter aceitado o fim do namoro. Mais detalhes foram divulgados.

“Ao que tudo indica eles estavam junto há cerca de dois anos e ela terminou com ele já tendo em vista o comportamento agressivo do suspeito. Ele invadiu a casa dela de madrugada, pulou o muro, vizinhos ouviram uma discussão e um disparo. Fomos acionados por eles”, comentou o sargento, Soares.

Quando as autoridades chegaram no local, encontraram a vítima caída e baleada no chão. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou a vítima, em estado grave, para uma unidade de saúde. Agora, ela deverá passar por uma cirurgia e a bala será retirada de seu organismo.

O homem fugiu após ter cometido o crime e ele ainda não foi encontrado pela Polícia Civil. Testemunhas relataram que a vítima já havia sido agredida anteriormente pelo o mesmo homem e que ela tinha uma medida protetiva contra ele.