Vídeo mostra acidente que matou mulher e adolescente de Rio Preto na BR-153

Acidente aconteceu na tarde de sexta, 14, em Marília. A motorista de 43 anos e o adolescente de 12 anos morreram no local

Um acidente matou uma mulher de 43 anos e o enteado dela, 12 anos, ambos moradores de Rio Preto, na tarde de sexta-feira, 14, na BR-153, em Marília no quilômetro 227, em Marília. O acidente envolveu dois carros e um caminhão.

Um vídeo registrado pela câmera do caminhão mostra o momento em que o motorista do Gol, de 74 anos, tentou ultrapassar. Na pista contrária, vinha a motorista do Corolla que, para evitar uma colisão com o Gol, desviou e perdeu o controle do veículo. O carro bateu em uma mureta e, depois, de frente com o caminhão.

A motorista Edna Nabas Soares e o adolescente Gustavo Henrique de Oliveira da Silva morreram no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois saíram de Rio Preto para participar do casamento da filha da motorista em Marília.

O motorista do Gol fugiu, mas o veículo foi identificado e o homem foi detido horas depois em Marília. O idoso, segundo a PRF, estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2020.

O caminhoneiro não se feriu. Os dois sentidos da via tiveram de ser interditados para o trabalho da perícia e do Corpo de Bombeiros. O trecho foi liberado às 19h20.

O corpo de Gustavo está sendo velado no cemitério São João Batista, em Rio Preto, na manhã deste sábado, 15. O sepultamento está marcado para às 17h. Núcleo Digital

VEJA O VÍDEO: