Viciado troca a moto do padrasto por drogas em Votuporanga

A motocicleta foi localizada pelos policiais civis da DIG de Votuporanga no bairro Pró-Povo; a moto era a do ano e foi restituída ao dono

Os policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga recuperaram uma motocicleta que um viciado entregou para um traficante em troca de drogas. O veículo, uma Honda/Fan, de cor prata, ano 2022/2023, pertencia ao padrasto do usuário.

De acordo com a ocorrência de apropriação indébita, o dono da moto registrou o boletim de ocorrência e alegou ter quitado apenas as primeiras parcelas da motocicleta, que estava financiada em seu nome. O seu enteado, sem a sua autorização, pegou a moto e entregou a um traficante da cidade em troca de pedras de crack.

A partir do registro, se iniciou as buscas pelo bairro Pró-Povo, onde as investigações indicaram onde a motocicleta poderia estar. Por lá, os policiais encontraram e abordaram H., de 19 anos, quando ele chegava conduzindo o veículo em uma casa.

A motocicleta foi apreendida e restituída para a vítima. O suspeito, porém, foi levado para a realização de trabalhos de Polícia Judiciária, a cargo da DIG, onde foi ouvido e liberado para responder ao processo em liberdade.

(Foto: Divulgação)

