Ingressantes e veteranos que efetivarem matrícula/rematrícula têm descontos na próxima mensalidade; prova é 100% on-line.

As inscrições para o Vestibular da UNIFEV, para ingresso em 2021, seguem abertas no site: www.unifev.edu.br/vestibular. Como forma de incentivo aos estudos, a Instituição lançou o Programa de Crédito Financeiro Cashback, válido para todos os cursos de graduação (exceto Medicina) e para o Colégio Unifev.

O Programa oferece, aos calouros e veteranos, 10% de desconto + 5% de desconto pontualidade na mensalidade de fevereiro, de acordo com as especificidades de cada curso. Todas as normas e condições podem ser acessadas no site: www.unifev.edu.br/cashback.

Para os interessados em ingressar em um dos cursos de graduação (exceto Medicina), o Centro Universitário de Votuporanga também oferece outros benefícios, como os descontos Desempenho Enem (50%), Transferência (40%), Segundo Curso (40%) e Ingressante (até 35%). Consulte todas as possibilidades no link: www.unifev.edu.br/descontos.

Neste ano, o Vestibular não tem taxa de inscrição e é 100% on-line, composto exclusivamente por uma redação. Além da prova tradicional, a Instituição disponibiliza as seguintes opções de ingresso: Enem, Transferência, Segundo Curso e Reingresso. Os processos seletivos são válidos para todos os cursos, exceto Medicina.

Mais informações podem ser obtidas na Central de Relacionamento pelo telefone/WhatsApp: (17) 3405-9990 e pelo e-mail: atendimentounifev@fev.edu.br