Prefeitura e IFSP Votuporanga divulgam mais uma oportunidade gratuita de qualificação profissional

São 30 vagas para o curso de Digitalização Aplicada ao Setor Elétrico; inscrições vão até o dia 1º de abril.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), divulga mais uma oportunidade gratuita de capacitação em parceria com o IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo), Câmpus Votuporanga. São 30 vagas para o curso de Digitalização Aplicada ao Setor Elétrico.

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 1º de abril e devem ser feitas por meio do preenchimento de formulário on-line no link https://vtp.ifsp.edu.br/index.php/fic/3642-curso-extensao-digita-2024-1.html . O candidato deverá preencher todos os dados cadastrais e gerar o formulário, que deverá ser impresso, assinado e, juntamente da respectiva documentação, entregue no IFSP. O atendimento é de segunda a quinta-feira, das 8h às 20h, e na sexta, das 7h às 19h.

Sobre o curso

Com carga horária de 40h, o curso de Digitalização Aplicada ao Setor Elétrico tem o objetivo de capacitar profissionais do setor elétrico, engenheiros, gestores e demais interessados, proporcionando conhecimentos práticos e teóricos sobre a aplicação efetiva de ferramentas de digitalização. As vagas são destinadas a alunos do IFSP, população em geral de Votuporanga e região, com ensino superior – cursando ou concluído, e que atuem, direta ou indiretamente, com instalações elétricas e eletricidade.

As aulas serão às terças-feiras, na sala D007 do IFPSP, das 19h às 21h05, previstas para ocorrerem entre 2 de abril e 25 de junho. O Instituto Federal fica localizado na Av. Jerônimo Figueira da Costa, 3014, bairro Pozzobon. Os telefones para mais informações são: (17) 3426-6998 ou (17)3406-1488, ramal 29.