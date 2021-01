Vereadores recebem representante de bares noturnos que pede apoio para funcionamento dos estabelecimentos

Os vereadores professor Djalma Nogueira e Jezebel Silva receberam a visita da empresária Anny Zirondi – representante dos proprietários de bares e estabelecimentos comerciais que funcionam no período noturno em Votuporanga.

Na ocasião, Anny pediu apoio da Câmara Municipal para as reivindicações do setor comercial que tanto vem sofrendo em razão da pandemia da Covid-19.

Os bares, restaurantes e demais estabelecimentos comerciais que funcionam à noite vêm sofrendo em suas economias por causa do abre/fecha deste setor comercial.

Na reunião, Anny passou situações que ocorrem com os estabelecimentos, funcionamento e pediu apoio do Legislativo para as reivindicações da categoria.

De acordo com os vereadores Djalma e Jezebel, os pedidos serão encaminhados ao Poder Executivo, situações ou dúvidas que não puderam ser esclarecidas, os vereadores se prontificaram em correr atrás e trazer uma resposta junto a Controladoria do município.

“Precisamos ouvir, entender e procurar uma solução, dentro da legalidade, para que um todo seja atendido e nossa cidade caminhe em ritmo de progresso.” – ressaltou o professor Djalma.