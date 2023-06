Vereadores pedem recursos a deputado Carlão para realização de mutirão de exames

Os vereadores Nilton Santiago (MDB) e professor Djalma Nogueira (PODEMOS) estão reivindicando junto ao deputado estadual Carlão Pignatari recursos na ordem de R$500 mil para serem aplicados em um mutirão para realização de exames pela Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

Na Assembleia Legislativa de São Paulo, os vereadores protocolaram ofício pedindo o apoio do deputado Carlão para que ele apresente uma emenda junto ao Governo do Estado visando a destinação de recursos na ordem de R$500 mil para a realização de um mutirão para sanar a alta demanda (fila de espera) do exame de imagem (ressonância magnética da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

Conforme os vereadores, a Santa Casa é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, referência em serviços de saúde de alta complexidade e presta atendimento a 53 municípios das regiões de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul.

No gabinete do deputado estadual Rogério Santos (MDB), os vereadores Santiago e Djalma protocolaram ofício pedindo apoio do parlamentar para destinar emenda no valor de R$500 mil para custeio da Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga. “Emendas para a aquisição de medicamentos e aparelhos, são essenciais para o município ter uma estrutura adequada e oferecer atendimento de qualidade aos moradores”, reforçaram os vereadores.

No gabinete do deputado estadual Drº Elton, Santiago e Djalma pedem emenda parlamentar no valor de R$200 mil para custeio da Secretaria de Saúde do município. E ainda R$200 mil para custeio de obras de infraestrutura urbana de Votuporanga. “Muitas cidades do estado de São Paulo vem passando por dificuldades por vários motivos, dentre eles a queda de arrecadação, e com isso, a diminuição de oferta de mão de obra, e consequentemente gerando desemprego e afetando a economia do município”, ressaltou o vereador Santiago.

O deputado Elton ainda recebeu dos vereadores votuporanguenses pedido para que intervenha junto ao Governo do Estado para liberar emenda parlamentar no valor de R$200 mil visando melhorar a infraestrutura da Entidade Assistencial Instituto do Deficiente Áudio Visual de Votuporanga – IDAV, visto que, a mesma presta relevantes serviços para o município no que tange ao desenvolvimento das políticas públicas sócio/assistenciais.

Ao deputado estadual Helinho Zanatta, os parlamentares Djalma e Santiago pediram emenda no valor de R$200 mil para custeio da Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga e mais de R$200 mil para obras de infraestrutura urbana do município. Ainda ao deputado Helinho Zanatta, os vereadores pediram emenda no valor de R$200 mil para a entidade assistencial IDAV. “A entidade necessita de apoio do governo do estado, município e da união para a construção de um espaço físico próprio, haja vista que a entidade paga aluguel o que onera sobremaneira as economias da instituição, que é filantrópica sem fins lucrativos e sobrevive de doações”, ressaltou Djalma.