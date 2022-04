Vereadores Carlim Despachante e Daniel David buscam recursos para Votuporanga junto a deputados federais

Os vereadores Carlim Despachante (PSDB) e Daniel David (MDB) estiveram na capital federal em busca de recursos financeiros para o município. As audiências aconteceram na última semana, em Brasília (DF) e os vereadores se reuniram em diversos gabinetes de deputados federais, quando protocolaram ofícios cobrando a liberação de recursos financeiros para o município.



No gabinete do deputado federal Geninho Zuliani os vereadores pediram apoio para a liberação de emenda parlamentar junto ao Governo Federal para que haja a destinação de recursos financeiros para a compra de uma ambulância para atender as necessidades da rede municipal de saúde.

De acordo com os vereadores, com esse recurso o município vai adquirir uma nova ambulância para atendimento aos pacientes que necessitam dos serviços públicos de saúde. Ainda ao deputado Geninho, os vereadores votuporanguenses pediram a liberação de emenda parlamentar no valor de R$200 mil para a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, para a aquisição de tintas para pintura de sinalização de solo e aquisição de placas de sinalização, garantindo assim, mais segurança e melhor orientação aos motoristas que transitam pelas ruas da cidade.



Em audiência no gabinete do deputado federal General Roberto Peternelli, os vereadores pediram recursos na ordem de R$100 mil para a entidade votuporanguense APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, visto que, a mesma presta relevante serviço para o município no que diz respeito ao desenvolvimento das políticas públicas sócio/assistenciais.



A APAE atende mais de 160 pessoas portadoras de alguma necessidade especial, e que busca sempre melhorias em sua estrutura visando o bem-estar dos seus assistidos. “A emenda será importante, pois será utilizada na aquisição de equipamentos para a instalação de energia solar, visando diminuir o alto valor pago nas contas de energia da entidade”, destacou os vereadores Carlim e Daniel.



O deputado federal Fausto Pinato recebeu, através de sua assessoria, o pedido dos parlamentares de Votuporanga para a liberação de emenda parlamentar no valor de R$250 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, que é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, referência em serviços de saúde de alta complexidade e presta atendimento a 53 municípios das regiões de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul. “Vale destacar que este hospital trabalha incansavelmente para melhorar a assistência aos pacientes atendidos, principalmente aos usuários do SUS e as doações são essenciais para a sobrevivência da entidade”, ressaltou o vereador Daniel.



Os vereadores ainda protocolaram no gabinete do deputado federal Luiz Carlos Motta pedido para a liberação de emenda parlamentar no valor de R$150 mil para a manutenção das quadras poliesportivas, bem como dos campos de futebol, para a correta prática esportiva de crianças, adolescentes e jovens de Votuporanga.



Ao deputado federal Baleia Rossi, os vereadores Daniel e Carlim pediram o seu apoio para liberar emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, para custeio e manutenção do hospital filantrópico do município.