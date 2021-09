Vereadora Edinalva Azevedo pede novos maquinários para o Patrulha Agrícola

A vereadora Edinalva Azevedo (DEM) esteve em Brasília na última semana, buscando recursos e investimentos para Votuporanga. Em audiência com o deputado federal Roberto Alves, a vereadora votuporanguense apresentou reivindicação no sentido de que o parlamentar apresente emenda ao orçamento da União para aquisição de novas máquinas agrícolas para serem destinadas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, que gerencia o Programa Patrulha Agrícola.

De acordo com a vereadora, o programa necessita de substituir os equipamentos agrícolas que fazem parte do Patrulha Agrícola – que atende pequenos produtores rurais de Votuporanga. Edinalva destaca que a atual frota do Patrulha Agrícola está devidamente com a manutenção em dia. Contudo, alguns equipamentos precisam ser substituídos em razão do tempo de uso e modelo ultrapassado, que não alcançam a expectativa dos serviços a serem executados.



Em audiência no gabinete do deputado federal Fausto Pinato, a vereadora Edinalva protocolou pedido para recursos visando a compra de uma ambulância para atender as necessidades da rede municipal de saúde.



Ao deputado federal Geninho Zuliani (DEM) também fez o mesmo pedido, a liberação de recursos para que a Secretaria Municipal de Saúde possa adquirir uma nova ambulância para o município.