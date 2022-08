Tarcísio e Rodrigo empatam em segundo em SP, revela Real Time Big Data

O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o atual governador do estado, Rodrigo Garcia (PSDB), estão empatados em segundo lugar na disputa pelo Governo de São Paulo, com 20% das intenções de voto cada, revela pesquisa do Instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (22). O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) continua liderando a disputa, com 34%.

O levantamento foi feito para a Record TV. Foram ouvidos 2 mil eleitores do estado de São Paulo entre os dias 19 e 20 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número SP-00604/2022.

Veja os números:

Cenário estimulado (em que é apresentada a lista de candidatos)

Fernando Haddad (PT): 34%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 20%

Rodrigo Garcia (PSDB): 20%

Vinícius Poit (Novo): 2%

Elvis Cezar (PDT): 1%

Gabriel Colombo (PCB): 0%

Altino (PSTU): 0%

Edson Dorta (PCO): 0%

Carol Vigliar (UP): 0%

Antônio Jorge (DC): 0%

Branco/nulo: 12%

Não sabem/não responderam: 11%

Cenário estimulado — apenas votos válidos (como a Justiça Eleitoral calcula)

Fernando Haddad (PT): 44%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 26%

Rodrigo Garcia (PSDB): 26%

Vinícius Poit (Novo): 3%

Elvis Cezar (PDT): 1%

Gabriel Colombo (PCB): 0%

Altino (PSTU): 0%

Edson Dorta (PCO): 0%

Carol Vigliar (UP): 0%

Antônio Jorge (DC): 0%

Cenário espontâneo (em que não é apresentada lista de candidatos)

Fernando Haddad (PT): 13%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 10%

Rodrigo Garcia (PSDB): 8%

Márcio França (PSB): 1%

Outros: 3%

Branco/nulo: 19%

Não sabem/não responderam: 46%

Simulação de 2º turno entre Haddad e Tarcísio

Fernando Haddad (PT): 39%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 30%

Branco/nulo: 16%

Não sabem/não responderam: 15%

Simulação de 2º turno entre Haddad e Garcia

Fernando Haddad (PT): 37%

Rodrigo Garcia (PSDB): 32%

Branco/nulo: 17%

Não sabem/não responderam: 16%

Simulação de 2º turno entre Tarcísio e Garcia

Rodrigo Garcia (PSDB): 31%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 30%

Branco/nulo: 20%

Não sabem/não responderam: 19%

Rejeição para governador

Fernando Haddad (PT): 48%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 41%

Rodrigo Garcia (PSDB): 32%

Vinícius Poit (Novo): 29%

Elvis Cezar (PDT): 29%

Altino (PSTU): 27%

Gabriel Colombo (PCB): 26%

Edson Dorta (PCO): 26%

Antônio Jorge (DC): 25%

Carol Vigliar (UP): 24%

Na disputa para o Senado, o ex-governador Márcio França (PSB) lidera com 28%. Em segundo lugar, estão tecnicamente empatados a deputada estadual Janaína Paschoal (PRTB), com 15%, e ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações Astronauta Marcos Pontes (PL), com 13%.

Veja os dados:

Cenário estimulado — Senado

Márcio França (PSB): 28%

Janaína Paschoal (PRTB): 15%

Astronauta Marcos Pontes (PL): 13%

Aldo Rebelo (PDT): 2%

Ricardo Mellão (Novo): 2%

Edson Aparecido (MDB): 1%

Antonio Carlos (PCO): 0%

Doutor Azkoul (DC): 0%

Mancha Coletivo Socialista (PSTU): 0%

Professor Tito Bellini (PCB): 0%

Vivian Mendes (UP): 0%

Branco/nulo: 20%

Não sabem/não responderam: 19%