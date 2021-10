Vereador Valdecir Lio pede novo CRAS no bairro Pozzobon

Durante o seu pronunciamento proferido na tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga, o vereador Valdecir Lio usou o seu tempo para solicitar ao prefeito Jorge Seba e à secretária municipal de Assistência Social, Meire Azevedo, para que faça estudos no sentido de instalar um novo CRAS – Centro de Referência de Assistência Social no bairro Pozzobon – zona norte da cidade.

Em seu pronunciamento, o vereador Lio destacou que a zona norte agrega vários bairros e possui uma população estimada em aproximadamente 35 mil moradores.

“O Centro de Referência de Assistência Social é uma unidade pública, responsável pela oferta de serviços continuados de proteção social básica de assistência social às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ou fragilização de vínculos afetivos – relacionais ou de pertencimento social”, destacou.

O vereador Lio destacou que, em razão do desenvolvimento populacional, se faz necessário a implantação de uma nova unidade para que os moradores necessitados possam ser devidamente amparados pelo poder público através do Centro de Referência de Assistência Social, explicou Lio em sua justificativa.

Outra reivindicação apresentada pelo vereador diz respeito a instalação de alambrado em campo de futebol na Rua João Reganin, confluência com a Rua José Garcia Perez, Bairro Cohab Chris II.

“Com a instalação do alambrado, o objetivo é incentivar a prática de esporte e lazer de nossa população, principalmente, nos bairros periféricos, e proporcionar melhor qualidade de vida, além de evitar o estresse, e outras doenças relacionadas ao sedentarismo”, disse ele.