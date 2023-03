Vereador Valdecir Lio pede ao governador Tarcísio isenção da cobrança de IR dos policiais que trabalham na DEJEM

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O vereador Valdecir Gomes Lio (MDB) encaminhou uma indicação ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas para que viabilize a isenção da cobrança do Imposto de Renda dos policiais militares que prestam serviços à DEJEM – Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho.

Neste sentido, o vereador votuporanguense encaminhou a indicação ao Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que juntamente com o Secretário Estadual de Segurança Pública, capitão Guilherme Derrite, viabilizem a isenção da cobrança do Imposto de Renda dos Policiais Militares que prestam serviço à DEJEM – Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho.

O vereador Lio justifica que o Estado de São Paulo é considerado, conforme pesquisas e estatísticas, como um dos mais equipados, estruturados e capacitados com as suas forças policiais, seja Militar, Civil ou Científica.

São Paulo é considerado o mais rico da Nação brasileira, possui uma das polícias mais confiáveis e capacitadas do País, tanto no combate à criminalidade, como também resolutividade de crimes das mais diversas naturezas;

“Considerando que tudo isso, deve-se principalmente à capacidade técnica, humana e tirocínio dos nossos valorosos policiais em geral”, destacou o vereador.

Neste sentido, com a nova gestão pública de São Paulo, o vereador aponta que o Governador do Estado, Tarcísio de Freitas, tem desempenhado um trabalho digno de elogios nos seus quase 100 primeiros dias de Governo.

“Lembrando ainda que, o nosso governador Tarcísio de Freitas, teve total e irrestrito apoio dos “ de segurança pública de São Paulo;

Nesse contexto, torna-se oportuno solicitar ao Governador, que possa através da Secretaria Estadual de Segurança Pública, buscar solução no sentido de promover a isenção da cobrança do Imposto de Renda dos policiais que prestam serviço à DEJEM – Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho.

“Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de que seja oficiado ao Governador do Estado de São Paulo, para que atenda o pleito narrado, fato que trará grandes benefícios aos nossos Policiais Militares”, destacou o vereador.