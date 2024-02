Vereador Valdecir Lio apresenta solicitações para que a Prefeitura realize limpeza e roçagem de áreas públicas em vários bairros de Votuporanga

O vereador Valdecir Lio mantém entre as suas atividades diárias como representante eleito do povo votuporanguense a fiscalização incansável sobre a limpeza pública e a realização de serviços de roçagem e manutenção nos mais variados bairros da nossa cidade.

Entre as solicitações apresentadas por ele na 5ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga na segunda-feira (19/02) estão Indicações em ele que pede melhorias urgentes nos bairros Boa Vista I e II, Jardim Belas Águas e Residencial Barcelona.



Por meio da Indicação Nº 93/2024, Valdecir Lio pede que a Secretaria Municipal da Cidade promova serviços de roçagem e limpeza na Praça Nair Martins da Cruz, no Jardim Barcelona, “otimizando a qualidade dos serviços prestados aos munícipes, tornando nosso Município melhor em todos os seus aspectos”. Na Indicação Nº 96/2024, o parlamentar apresenta a situação de mato alto constatada por meio de uma imagem e pede brevidade para que se promova serviços de roçagem e limpeza do canteiro central da Avenida Vicente Jantorno, no Parque Boa Vista I e II.



Por fim, por meio da Indicação Nº 97/2024, encaminhada à Saev Ambiental, o parlamentar solicita que a autarquia municipal providencie com brevidade os serviços de roçagem e limpeza da Reserva Ambiental José Commar Sobrinho, incluindo o calçamento, no Jardim Belas Águas. “Vale ressaltar que tais propostas nos foram dirigidas por munícipes e se concretizadas promoverão a gestão participativa que deve nortear todos os órgãos que compõem a estrutura administrativa local”, afirma Valdecir Lio.