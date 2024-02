Vereador Serginho da Farmácia comemora conquista de mais uma agência bancária no bairro Pozzobon

O vereador Serginho da Farmácia – representante da zona norte da cidade há quatro mandatos consecutivos, comemora mais uma importante conquista para o bairro Pozzobon.

O vereador recebeu com muita satisfação o anúncio oficial de mais uma agência bancária para atender aos moradores daquele setor da cidade. A data de inauguração ainda será anunciada pela diretoria da Sicred.

A Sicredi – primeira instituição financeira cooperativa do Brasil anunciou de forma oficial a inauguração de uma nova agência em Votuporanga.

A unidade – instalada na avenida Emílio Arroyo Hernandes, número 2575 – antigo prédio onde funcionava o banco Santander, será inaugurada nos próximos dias na zona norte.

Serginho foi quem articulou junto aos diretores da Sicred a instalação desta nova agência.

Segundo o vereador, tão logo foi anunciada a desativação do Santander, ele mobilizou as lideranças políticas com ele, como o prefeito Jorge Seba e o presidente da Câmara Municipal – vereador Daniel David – que também participou de várias reuniões sobre essa conquista. “Logo que houve o fechamento do Santander, vimos a necessidade de uma nova agência bancária para atender aos moradores dos bairros Pozzobon e adjacentes. Procuramos o prefeito Jorge Seba e os diretores do banco que viram essa oportunidade de expandir os serviços da Sicred com mais uma agência em Votuporanga. E não será apenas uma agência para atender a zona norte, mas toda população de Votuporanga”, destacou Serginho.

O vereador ainda apontou que a expansão da rede bancária para a zona norte traz não apenas os serviços prestados aos clientes, mas também a geração de emprego e renda para aquele setor da cidade.

“Buscamos exatamente isso, ou seja, oferecer novos serviços bancários aos usuários e clientes, mas também vislumbramos a geração de novos empregos e empreendimentos para a zona norte, região que mais cresce em Votuporanga”, finalizou Serginho.

BAIRRO POZZOBON

A zona norte de Votuporanga, que abrange vários bairros, sendo o principal, o Pozzobon, estima-se uma população acima de 35 mil habitantes, com todos os setores de prestação de serviços, redes de supermercados, lojas, indústrias, atendimentos médico e financeiro.

Na conhecida avenida do Pozzobon – que passa por uma ampla revitalização urbanística, existem as agências bancárias da Caixa Econômica Federal, Sicoob/Credlíder, dos Correios, entre outros serviços.