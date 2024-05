Desfavelamento: Governo de SP assina na próxima semana a ordem de serviço para início das obras

Documento que autoriza a construção das 185 casas será assinado na próxima quarta-feira (5.jun), em São Paulo. Notícia foi celebrada em Votuporanga:

O prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba (PSD), anunciou nesta terça-feira (28.mai) que recebeu o convite do secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação de São Paulo, Marcelo Branco, para a cerimônia de assinatura de OIS (Ordem de Início de Serviço) de construção das 185 casas do desfavelamento. O ato foi agendado para a próxima quarta-feira (5.jun), em São Paulo.

“Hoje, recebi uma das melhores notícias de 2024: a autorização para o início da construção das 185 casas do programa de Desfavelamento das regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton será assinada na semana que vem, no dia 5 de junho. Estarei em São Paulo a convite do Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, para a assinatura da ordem de serviço do sonho da casa própria. Essa conquista só foi possível graças ao empenho do nosso Deputado Carlão Pignatari, e ao compromisso do Governador Tarcísio Gomes de Freitas com Votuporanga. Agora, vamos seguir acompanhando de perto essa obra e, muito em breve, entregaremos as chaves das casas nas mãos dessas famílias que tanto precisam”, disse Jorge Seba.

O Conjunto Habitacional “Thui Seba” que abrigará os beneficiados pelo programa de desfavelamento das regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton, já recebeu asfalto novo. O acesso até ele se dá pelo viaduto no final da Rua Minas Gerais, portanto, sem interferência com a passagem de trem pela linha férrea. Uma outra via, atrás do Conjunto Habitacional, também foi asfaltada recentemente para melhorar o acesso aos outros bairros como Vivendas II e Palmeiras II (Sonho Meu).

A entrega do Conjunto Habitacional realiza o sonho de famílias e encerra uma luta de mais de 50 anos, conforme relembra o líder comunitário Rodrigo Colorido: “A favela venceu. É uma luta por moradia digna para essas famílias e que agora está virando realidade.”

Com já noticiado pelo Diário de Votuporanga, a área onde serão construídas as casas já recebeu toda a infraestrutura necessária como obras de drenagem, rede de água e esgoto, guias, sarjetas e estrutura de iluminação.