Vereador Renato pede aumento no valor do Cartão Alimentação e reposição salarial aos servidores municipais

O vereador cabo Renato Abdala apresentou na tribuna da Câmara Municipal reivindicações de sua autoria que beneficiam diretamente a classe dos servidores públicos municipais de Votuporanga

De sua autoria, a indicação número 22/2022, que pede ao prefeito Jorge Seba estudos no sentido de promover o aumento no valor do Cartão Alimentação para todos os servidores públicos municipais de R$325,00 para R$400,00, com o objetivo de valorizar a categoria

De acordo com o vereador, a categoria dos servidores públicos municipais pleiteia junto ao Executivo o aumento no valor do vale alimentação “nosso entendimento essa reivindicação deve ser atendida, já que trará melhores condições de trabalho e reflexos inclusive na vida pessoal e familiar dos servidores”, destacou Renato.

Ainda na mesma sessão, o vereador apresentou reivindicação para que o prefeito possa conceder a reposição salarial dos anos de 2020 e 2021 dos servidores municipais baseado no índice de cálculo do INPC -Índice Nacional de Preços ao Consumidor, com o objetivo de valorizar a categoria. “Nesse contexto, servidores me procurou e pleiteiam que o Executivo, através da Secretaria Municipal da Administração, viabilize a reposição salarial dos dois últimos anos dos servidores públicos baseado no índice de cálculo do INPC. É uma justa reivindicação, já que trará melhores condições de trabalho aos servidores”, destacou o vereador.