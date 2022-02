Vereador Professor Djalma pede instalação de alambrado no campo de Futebol do bairro Jamir D’Antônio

Preocupado com a segurança de crianças e adolescentes, o vereador Professor Djalma Nogueira encaminhou a Prefeitura de Votuporanga a indicação N.º 76/2022, solicitando ao Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, promova a instalação de alambrado no campo de futebol localizado na Praça Adilson Francisco Souza Ribeiro, no Conjunto Habitacional Jamir D’Antônio.

“Com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida e evitar o estresse, além de outras doenças relacionadas ao sedentarismo, cabe ao poder público municipal promover medidas que visem incentivar a prática de esporte e lazer de nossa população, principalmente, nos bairros periféricos”, destacou o parlamentar.

MELHORIAS NO TRÂNSITO:

Professor Djalma também encaminhou ao Executivo indicações solicitando estudos técnicos para instalação de redutor de velocidade nas seguintes vias: Rua José Ferreira Vieira Neto, próximo ao Nº1875, no bairro Estação; Rua Dimas Liévana de Camargo, próximo ao cruzamento com a Rua Rivaldo Fonseca Miranda no bairro Parque das Nações; e Avenida Francisco Bueno Baeza, próximo ao Nº 1658, no bairro Jardim das Palmeiras I.