Vereador Jura faz vistoria nas condições e solicita manutenções pontuais na estrada municipal Primo Furlani

O vereador Jura segue atuante na Câmara Municipal, com um trabalho sempre atencioso e de vigilância para a qualidade de vida dos votuporanguenses, especialmente daqueles que residem ou trabalham na zona rural.

Ao longo dos seus quatro mandatos como parlamentar é rica a lista de suas ações que beneficiaram as mais diversas comunidades rurais do nosso município.



E seguindo firme nesse compromisso de trabalho, o vereador realizou nesta sexta-feira (23/02) pela manhã uma vistoria de rotina na estrada municipal Primo Furlani, conhecida como “Estrada do Banespinha”, que nasce paralela aos bairros São Cosme, São Damião e São Lucas.

A via foi uma das estradas rurais beneficiadas recentemente com investimentos e melhorias do programa “Melhor Caminho” do Governo do Estado.



Entretanto, segundo o vereador, é preciso estar atento para eventuais manutenções. A vistoria de Jura analisa a situação da via e a possível necessidade de melhorias, num trabalho que conta com a colaboração dos moradores e dos donos de sítios daquela região, bem como da equipe de serviços rurais da Prefeitura de Votuporanga. “Sou sempre contatado pelos os moradores e a estrada Primo Furlani é hoje uma importante via de acesso para dezenas de famílias. Desse modo, precisamos estar atentos para preservar a qualidade dessa e de outras estradas da nossa zona rural”, comenta o vereador Jura.



Na vistoria desta sexta-feira, Jura constatou a necessidade de manutenção para evitar escoamento de água da chuva para o meio da estrada em determinado trecho, situação essa que causa erosões e provoca risco de quedas e acidentes, bem como um “mata-burro”, em outro trecho, com madeiras soltas e que também precisa ser consertado. “No geral, a estrada está muito boa. Temos acompanhado e colaborado com o trabalho das equipes da Prefeitura para zelar pelas boas condições dessas vias”, afirma o parlamentar.