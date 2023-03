Vereador Osmair Ferrari pede antecipação de pagamento do vale-alimentação dos servidores municipais

Entre os assuntos apresentados na tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga pelo vereador Osmair Ferrari durante o seu pronunciamento, o parlamentar comentou sobre o pedido apresentado por ele por meio da Indicação N.º 177/2023.

O vereador Osmair propõe que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Administração viabilize a antecipação do pagamento do vale-alimentação dos Servidores Públicos Municipais com o vencimento para todo dia 20 de cada mês.

Entre os argumentos apresentados, o vereador comenta que a reivindicação partiu de servidores públicos municipais.

Foi apurado que a SAEV Ambiental já está praticando essa antecipação do vale, o que permite que os servidores consigam fazer a aquisição de itens básicos de alimentação até o recebimento dos vencimentos.

“O nosso pedido, ao nosso entender, deve ser atendido já que terá reflexos na vida pessoal e familiar desses Servidores. Desta forma, apresentamos a presente propositura no sentido de que seja oficiado ao Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal competente, promova o pleito acima narrado, atendendo os anseios dos referidos Servidores, justifica o vereador Osmair.