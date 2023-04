Deputado Carlão Pignatari é recebido pela diretoria do Hospital de Base

O deputado Carlão Pignatari visitou ontem (24), o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Ele se reuniu com a diretoria da unidade e agradeceu às equipes administrativa e hospitalar pelo empenho no cuidado com pacientes do interior do Estado de São Paulo e até de outras regiões do Brasil.

“O Hospital de Base é uma referência em saúde e no cuidado com a população no Estado de São Paulo. Apesar de ser um hospital regional, ele atrai pessoas de todos os lugares do Brasil e até da América Latina, que reconhecem a qualidade da sua medicina e de seus serviços”, disse o deputado Carlão.

Nos últimos quatro anos, o parlamentar conquistou mais de R$ 30 milhões em recursos e equipamentos para o Hospital de Base. “O Carlão é um dos maiores benfeitores do Hospital de Base. Ele veio nos fazer uma visita de cortesia e também ver o que está sendo feito com os recursos”, disse Jurandyr Bueno, diretor de Relações Governamentais do Hospital de Base de Rio Preto.

Bueno explicou que a atuação do deputado foi fundamental no auge da pandemia da Covid-19. Com o trabalho do parlamentar, o hospital conseguiu abrir novos leitos hospitalares e impedir que a região de São José do Rio Preto entrasse no grupo de restrições. “A nossa região foi a única que não ficou no vermelho. Pelo contrário, foi a que mais abriu leitos, e isso nós agradecemos ao deputado Carlão Pignatari, que fez um trabalho essencial junto ao governo para conseguir recursos para isso”, afirmou.

Unidade

O Hospital de Base, gerido pela Funfarme (Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto), tem cerca de 6.000 colaboradores, entre médicos, enfermeiros, técnicos, administrativos, entre outros. Por ano, são mais de 1,1 milhão de atendimentos. Ao todo, a unidade tem cerca de 1.000 leitos.

“Todo mundo no interior de São Paulo tem alguma relação com o Hospital de Base, seja episódio próprio ou com algum familiar ou amigo. É uma grande referência para todos os municípios. Quando precisa de uma cirurgia, de um atendimento mais especializado, é no Hospital de Base que todo mundo vai. Então, quero agradecer e reforçar a importância desse hospital para o interior paulista”, disse Carlão Pignatari.

Além de Jurandyr Bueno, participaram do encontro o diretor-executivo da unidade, Jorge Fares, a diretora-administrativa Amália Sabbag, o superintendente Robson Ribeiro, o vice-diretor-executivo Wagner Vicensoto e Sérgio Brogna, diretor de Relações Institucionais do hospital, além de funcionários.