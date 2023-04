Vereador Nilton Santiago apresenta Anteprojeto de Lei para instituir em Votuporanga o Programa “Farmácia Solidária”

O vereador Nilton Santiago utilizou seu tempo de fala, na sessão da Câmara desta segunda-feira (03/04), para, entre outros assuntos, comentar sobre a Indicação 249/2023, de sua autoria, que propõe o Anteprojeto de Lei que institui em Votuporanga o Programa “Farmácia Solidária”. A proposta será avaliada pelo Poder Executivo que poderá encaminhar a iniciativa para votação dos vereadores, como Projeto de Lei.

Segundo o vereador Nilton Santiago, em sua justificativa, a proposta visa evitar o desperdício de medicamentos por parte dos munícipes. “Pois muitas vezes, após a utilização de parte do medicamento, o cidadão acaba deixando vencer tal medicação em utilizar toda a quantia disponível”, destaca.

Ainda segundo o Santiago, além de evitar situações como essa, a população de baixa renda também acaba sendo beneficiada com a devida utilização do medicamento, causando ainda maior eficiência e economicidade ao Município. “Por todo o exposto, esperamos que o Poder Executivo após apreciação do presente ANTEPROJETO DE LEI, o envie na forma de Projeto de Lei para apreciação desta Casa Legislativa, devido a sua iniciativa constitucional para deflagrar o processo legislativo”, justifica Santiago.