Vereador Meidão apresenta balanço de sua gestão como presidente da Câmara no biênio 2019/2020

MEHDE MEIDÃO APRESENTA BALANÇO DE SUA GESTÃO COMO PRESIDENTE DA CASA DE LEIS NO BIÊNIO 2019/2020

Durante a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, o vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso apresentou um balanço de sua gestão como presidente da Casa de Leis no biênio 2019/2020.

Por meio de vídeo, o parlamentar ressaltou diversas obras, melhorias e adequações, além de economia dos recursos públicos aplicados em sua gestão administrativa.

Entre os destaques apresentados por Meidão, as obras de acessibilidade; ampliação do Palácio Oito de Agosto; revitalização do jardim externo; reformas e melhorias na parte interna e externa da Câmara; instalação de painel de Led no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”; confecção de cartilhas com a nova lei orgânica do municipal e do regimento interno; reforma e ampliação do arquivo da Câmara; e criação do museu do Legislativo.