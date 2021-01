Vereador Jura pede reforma e melhorias no Cemitério do distrito de Simonsen

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB) esteve no início da tarde desta segunda-feira, 25, no distrito de Simonsen, acompanhado da equipe da Secretaria da Cidade. O vereador esteve no Cemitério Municipal do distrito, acompanhado do secretário da Cidade, Marcelo Coienca, quando apresentou alguns problemas que o local possui.

Jura pediu à Secretaria da Cidade uma rápida intervenção para que reconstrua o muro lateral do cemitério que caiu em razão das últimas chuvas. Outra parte do muro está comprometida também, o que fará com que a Prefeitura reforce o local.

Ainda de acordo com o vereador, os moradores pedem melhorias e conservação do espaço, que está sendo já feito pela Secretaria da Cidade. De acordo com o secretário, por determinação do prefeito Jorge Seba, o Cemitério do Distrito de Simonsen será remodelado e receberá melhorias do poder público. “Vamos já solicitar o material e recursos necessários para reconstruir o muro que cedeu em razão das chuvas, além de outras benfeitorias no local”, disse Coienca.

Por sua vez, o vereador Jura destacou que “a parceria entre o poder público e a comunidade faz com que toda a sociedade ganhe com isso. Levamos as reivindicações dos moradores de Simonsen ao secretário que, conforme a extrema necessidade fará essas melhorias”.