Vereador Jura pede ‘mutirão’ ao deputado Carlão para zerar fila de exames e consultas em Votuporanga

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), entregou ao presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), um ofício solicitando sua intervenção junto ao Governo do Estado para a realização de uma espécie de mutirão, com o objetivo de zerar a fila de consultas e exames em Votuporanga. O documento foi entregue para o deputado durante sua visita ao município no último dia 9 e reforçado na tribuna durante a sessão ordinária de ontem da Câmara Municipal.

No ofício, o vereador afirma que tem recebido vários munícipes em seu gabinete reclamando da demora para consultas e exames na rede pública que, em muitos casos chegam há dois anos de espera, sem resposta positiva.

“Em alguns casos, em função da demora, o quadro do paciente se agrava, tornando impossível a recuperação do mesmo, em outros casos, ocorreu o óbito do paciente sem que tenha feito o exame para diagnóstico e o devido tratamento adequado”, afirma Jura.

A situação, ainda segundo o edil, se agravou após o período de suspensão das consultas e exames em função da Covid-19, o que teria contribuído para que houvesse represamento e após a retomada sobrecarga no sistema, comprometendo a cadeia de atendimento por parte dos parceiros contratados para execução dos serviços.

“Pelo exposto, venho à presença de Vossa Excelência, solicitar sua tão grande intervenção no sentido que seja liberado para Votuporanga, exames e consultas pelo Governo de São Paulo, suficientes para zerar as filas intermináveis, existentes há anos”, conclui Jura em sua solicitação.

Exames

No final do ano passado o prefeito Jorge Seba (PSDB) lançou o Programa Mais Saúde’, iniciativa que visava justamente eliminar a demanda reprimida de exames por imagens no município. Em uma espécie de “mutirão”, foram contratados mais de 5,1 mil exames de ultrassonografia, raio-x, endoscopia e colonoscopia em pacientes que estavam na fila há mais de um ano e meio.

O programa foi realizado graças a um recurso de R$ 500 mil conquistado por intermédio do presidente da Alesp, Carlão Pignatari. A iniciativa, contudo, esbarrou no absenteísmo, ou seja, taxa de pessoas que faltavam aos exames agendados.

Um levantamento feito pelo A Cidade, na ocasião, revelou que mais de 35% das pessoas agendadas não compareceram aos locais de exame e nem justificaram a ausência. Já considerando apenas os exames de ultrassonografia e raio-x, o absenteísmo chegou a casa dos 60%.

Legenda: Jura entregou um ofício ao presidente da Alesp, Carlão Pignatari, solicitando um “mutirão” de exames e consultas na cidade

Foto/Reportagem Jornal A Cidade