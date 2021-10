Vereador Jura pede melhorias em praça e prolongamento de rua em Votuporanga

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura, encaminhou à Prefeitura de Votuporanga a indicação N.º 927/2021, solicitando, para que através da Secretaria Municipal de Obras, promova na maior brevidade possível serviços de revitalização da Praça João Guzzo, no Bairro Vale do Sol.

“As melhorias solicitadas vão possibilitar, que os moradores possam usufruir do espaço como forma de lazer gratuito, bem como contribuirá com a estética urbanística do local”, justificou Jura.

Outra reivindicação apresentada pelo vereador para a Secretaria de Obras promova o prolongamento da Rua Ida Renesto Beretta até o Bairro Jardim Boa Vista I e II.

O objetivo é facilitar o acesso ao bairro pelos moradores e usuários daquele setor da cidade.

Jura também pediu a Secretaria de Obras que promova na maior brevidade possível o calçamento da Rua Evangelina Dutra Prado de Oliveira, no trecho entre as Avenidas Onofre de Paula e República do Líbano, no Jardim Pinheiros.

“A Rua Evangelina Dutra Prado de Oliveira é uma via que possui um grande fluxo de veículos e pedestres, e que consequentemente teve o fluxo aumentado após a inauguração Unidade Básica de Saúde da Família “Carmem Martin Maria Morettin. Considerando que, pela alta velocidade que os veículos transitam por ali, os pedestres correm riscos de acidentes devido à falta de calçamento de um dos lados desta via pública”, destacou Jura.