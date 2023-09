Vereador Djalma homenageia campeão sul-americano de Jiu Jitsu

Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga realizada nesta segunda-feira, dia 25, o vereador professor Djalma Nogueira prestou justa homenagem a um atleta lutador de Jiu Jitsu e que conquistou diversos títulos em sua carreira.

De autoria do vereador Djalma, o plenário aprovou por unanimidade o voto de congratulação ao atleta votuporanguense Marcos Rogério da Silva pela conquista do título de campeão sul americano de Jiu Jitsu do campeonato da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu e International Brazilian Jiu Jitsu Federation realizado em Barueri.

Em sua justificativa, o vereador ressaltou que entre os dias 15, 16 e 17 de setembro, foi disputada mais uma edição do campeonato de jiu jitsu da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu e International Brazilian Jiu Jitsu Federation realizado em Barueri, onde reuniu cerca de cinco mil atletas de diversos estados brasileiros e países.

Votuporanga foi muito bem representada pelo atleta Marcos, que conquistou o título de campeão da competição, na categoria master 3 pesadíssimo, fruto da sua dedicação e disciplina para com os tatames. “Devemos exaltar personalidades esportivas que elevam o nome de Votuporanga nas demais modalidades esportivas, é digno de ser homenageado por essa Casa de Leis. Dentro desse contexto, é que apresentamos a presente propositura no sentido de consignar em ata VOTO DE CONGRATULAÇÃO ao atleta votuporanguense MARCOS ROGÉRIO DA SILVA, pela conquista do título de campeão sul americano de Jiu Jitsu do campeonato da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu e International Brazilian Jiu Jitsu Federation realizado em Barueri.