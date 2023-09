Vereador Cabo Renato pede que Saev solucione problema de esgoto a céu aberto no Distrito de Simonsen

Entre várias reivindicações e posicionamentos apresentados na sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga desta segunda-feira (25/09), o vereador Cabo Renato Abdala pediu brevidade por parte da Saev Ambiental para solucionar um problema de Saneamento Básico que tem incomodado moradores do Distrito de Simonsen.

Por meio da Indicação N.º 515/2023, Renato aponta que seja oficiado ao Superintendente da autarquia, Gustavo Gallo, para que tome providências na maior brevidade possível com relação ao esgoto que está escorrendo a céu aberto na Rua São Paulo, naquele distrito.

Segundo a justificativa, o vereador considera que a Casa Legislativa local vem promovendo diversos pleitos junto à SAEV Ambiental, que vislumbram atender os anseios de nossa comunidade no que tange às obras e serviços de saneamento e meio ambiente em todos os seus segmentos.

“Considerando que dentro do contexto, que a Saev tome providências com relação ao esgoto escorrendo a céu aberto na Rua São Paulo, no Distrito de Simonsen, visto que, além do mau cheiro que os moradores próximos enfrentam diariamente, existem também os danos ambientais que pode vir acarretar futuramente. Vale ressaltar que tal proposta nos foi dirigida por munícipes e se concretizada promoverá a gestão participativa que deve nortear todos os órgãos que compõem a estrutura administrativa local”, conclui o vereador Cabo Renato Abdala.