Vereador de Tabapuã morre por problemas de saúde

O vereador de Tabapuã (SP), José de Oliveira Rosa, de 58 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, (25/11/2022), por problemas de saúde.

De acordo com informações da Câmara de Tabapuã, o parlamentar estava internado desde a última quarta-feira, (23/11), no Hospital São Domingos, em Catanduva. Ele estava no primeiro ano de mandato como vereador da cidade, quando foi eleito em 2020, com 151 votos pelo PSDB.

Zé Rosa, como era conhecido, deixa a esposa e filhos. Seu corpo será velado a partir das 8h30 desta sexta-feira (25), na Câmara de Tabapuã e deverá ser enterrado às 16h de hoje, no cemitério da cidade.

Devido ao problema de saúde, Zé já estava afastado do cargo por licença médica. Quem ocupa seu lugar é o vereador Vanderlei Franzoni, (Democratas), conhecido como Tiririca.

Zé é irmão do atual prefeito de Catanduva (SP), Padre Osvaldo de Oliveira Rosa. Em suas redes sociais, o chefe do Executivo postou uma foto com o irmão, lamentando sua morte. “Descanse em paz, meu querido irmão”, diz o comunicado.

