Saev Ambiental faz troca de rede adutora de água na rodovia Euclides da Cunha

No total serão trocados 30 metros entre tubos e conexões. Obra está avaliada em R$ 50 mil

A Saev Ambiental iniciou na terça-feira (22/11) uma importante obra na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo à Cidade Universitária, em Votuporanga, para a troca de uma rede adutora de água. Essa rede faz a ligação entre a Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro” e a ETA – Estação de Tratamento de Água, que fica na sede da autarquia na rua Pernambuco, no bairro Patrimônio Novo, em Votuporanga.



De acordo com o engenheiro e chefe do Departamento de Engenharia da autarquia, Gabriel Alves Dias Ferreira, o trecho da obra compõe a rede de água bruta e é responsável por transpor a rodovia Euclides da Cunha, mantendo a conexão entre os sistemas de captação e tratamento da água. “No total serão trocados pelo menos 30 metros, entre tubos e conexões de ferro fundido, para garantir a funcionalidade e a excelência do serviço de abastecimento de água”, disse o engenheiro. A obra está sendo realizada com apoio da empresa Constroeste, Polícia Rodoviária Estadual e DER – Departamento de Estradas e Rodagem.



De acordo com o superintendente adjunto da Saev Ambiental, Luciano Passoni, a previsão para o término da etapa da Saev Ambiental na obra é nesta sexta-feira (25/11). “Essa obra complexa está sendo realizada em um trecho que é de fluxo intenso de veículos, no sentido Votuporanga a Fernandópolis. Por isso, a equipe está trabalhando em regime especial para entregar a etapa da Saev Ambiental o quanto antes”, disse.



O superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela, reforça ainda que o principal objetivo da obra, além de manter a excelência na captação e no tratamento da água que vem da Represa Municipal, é evitar qualquer tipo de danos na pista pavimentada da rodovia por conta de vazamentos de água no solo. “Situação que representaria perigo aos motoristas que por ali trafegam, além de que prejudicaria todo o sistema de tráfego”, ressaltou.



Ainda de acordo com o superintendente da autarquia, foi necessária a contratação também de serviços de um caminhão Munck para executar a carga e a descarga dos tubos, conexões e demais materiais necessários para obra. Isso sem contar que o veículo auxilia no processo de assentamento do trecho. A obra na Euclides da Cunha está avaliada em aproximadamente R$ 50 mil.