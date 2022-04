Vereador Daniel David discursa a favor dos hospitais filantrópicos e defende reajuste da tabela SUS

Em seu pronunciamento na tribuna durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga desta segunda-feira (11/4), o vereador Daniel David destacou a luta constante das Santas Casas Filantrópicas em relação aos custos de procedimentos custeados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.

Ele comentou sobre o tema ao destacar que está tramitando na esfera federal um reajuste de auxuliar de enfermagem e enfermeiros, o que Danirl considera muito justo, mas que se aprovafo irá sufocar economicamente os hospitais filantrópicos.

“É mais do que justos esse reajuste. O profissional tem um papel fundamental no hospital, que está ali nos momentos mais difíceis E que realmente coloca a mão na massa. É aquele que realmente faz e faz com amor. Essa tramitação desse projeto propõe um reajuste de 100% no salário deles. Sobre isso, s hospitais filantrópicos su uniram e são plenamente de acordo com o rejuste. Mas há uma campanha desses hospitais em busca desse recurso para o hospital”, destacou.

“É de grande valia, mas as Santas Casas precisam buscar uma reposição desse dinheiro para que fosse fazer tranquilamente esse pagamento, visto que hoje o SUS é deficitário nos repasses de quase 40%”, comentou.