Vereador Chandelly Protetor se reúne com coordenador nacional de Proteção a Defesa Animal e pede projetos para Votuporanga

O vereador Leo Chandelly Protetor (PODEMOS) esteve nesta quarta-feira, em Brasília buscando recursos e investimentos para Votuporanga.

Entre as audiências públicas e reuniões, o vereador participou de um importante encontro que trará benefícios à causa animal do município.

O vereador se reuniu em Brasília, no Ministério do Meio Ambiente – Coordenação-Geral Nacional de Proteção e Defesa Animal, órgão subordinado ao Departamento de Espécies da Secretaria de Biodiversidade.

Em reunião com o coordenador Bernardo Simões Broetto e com a assessora

Ranely Lima da Silva, o vereador apresentou Projeto de Políticas Públicas para os animais.

Na oportunidade, Chandelly pediu que o Governo Federal incluísse na Base Curricular de Ensino o Bem-Estar Animal, e ainda para os municípios do Brasil a liberação de recursos para a realização de castração, combate ao maus-tratos e uma atenção especial à região Noroeste Paulista. “Existem projetos magníficos nesta Coordenação Nacional, porém pouco apoio por parte de deputados federais, pois é preciso passar pelo Congresso Nacional e Senado Federal. Plantamos uma semente e a nossa luta pelos direitos dos animais vai continuar”, justificou o vereador.

Audiências com deputados:

Ainda em Brasília, o vereador esteve no gabinete do deputado federal Geninho Zuliani (DEM) onde apresentou reivindicação no valor de R$120 mil – emenda junto ao Governo Federal direcionada ao orçamento municipal, a qual será revertida para o Fundo Social de Solidariedade, objetivando a aquisição de um veículo modelo Fiat Doblô.

Ainda ao deputado Geninho, o vereador votuporanguense pediu também recursos na ordem de R$120 mil para a compra de um veículo Fiat Doblô para ser utilizado pela Vigilância Sanitária de Votuporanga.

No gabinete da deputada federal Renata Abreu (PODEMOS), Chandelly apresentou reivindicações para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Sendo assim, pediu o apoio da deputada para apresentar emenda parlamentar no valor de R$200 mil para a Secretaria de Saúde

E ainda emenda junto ao Governo Federal direcionada a Secretaria de Saúde de Votuporanga para a compra de um veículo Fiat Doblô para auxiliar no transporte do município.

Ao deputado federal Luiz Carlos Motta, o vereador pediu a liberação de emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para a Secretaria da Saúde para melhorar a assistência e aperfeiçoar atendimentos dos animais que passam pelo castramóvel.

No gabinete do deputado federal Roberto de Lucena, Chandelly também pediu recursos na ordem de R$200 mil para a Secretaria de Saúde de Votuporanga.

LEGENDA:

O vereador Leo Chandelly Protetor em audiência na Coordenação-Geral Nacional de Proteção e Defesa Animal