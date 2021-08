Vereador Carlim Despachante pede reparos e melhorias em diferentes pontos da cidade

O vereador Carlim Despachante encaminhou ao prefeito Jorge Seba pedidos para melhorias em diversas áreas de Votuporanga. Entre as reivindicações, por meio da indicação Nº 802/2021, reparos em sarjetão com canaleta na Rua Joaquim Inácio Nogueira, em frente ao nº 2422, na confluência com a Rua Rubens Roveri, no Bairro Pozzobon.

“Estivemos em visita no local, e essa região precisa urgente de melhorias, visto que a reivindicação atende também o pedido de munícipes”, explicou ele.

Outro pedido do parlamentar, a indicação Nº 805/2021, para que o Poder Executivo promova a manutenção do playground instalado na Praça Maria de Jesus Gimenez Hernandez, localizada na praça Residencial do Lago.

“A praça é bastante visitada por moradores daquela região. Os equipamentos precisam de manutenção para garantir mais segurança as crianças e seus familiares”, disse Carlim.

Atendendo a pedido de munícipes, Carlim irá apresentar na próxima segunda-feira (30/08), uma indicação solicitando que Poder Executivo inclua no cronograma de recapeamento o bairro Comerciários