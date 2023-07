Vereador Carlim Despachante pede melhorias no trânsito de ruas da zona sul de Votuporanga

Os vereadores votuporanguenses seguem atentos, apresentando indicações e requerimentos com pedidos de melhorias para todas as regiões da cidade. Na sessão ordinária desta segunda-feira, (17/07), uma das reivindicações apresentadas partiu do vereador Carlim Despachante que, por meio do documento 412/2023 solicita que seja oficiado ao Poder Executivo, para que através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, promova estudos técnicos para instalar uma lombada na Rua Presidente Dutra, nº 2.382, no Parque Guarani.

Entre os argumentos que embasam o pedido, está o tráfego de veículos que aumentou consideravelmente nas vias públicas nos últimos anos, fato que requer investimentos constantes nesse segmento por parte do poder público municipal.

Dentro do contexto e vislumbrando atender aos anseios de munícipes Carlim pede estudos técnicos para instalar uma lombada na Rua Presidente Dutra, nº 2.382, no Parque Guarani. “Tal medida deve ser concretizada por representar os anseios de nossa população, permitindo assim, a gestão participativa e democrática da cidade em face dos atos do governo local.

LEGENDA: O vereador Carlim Despachante: