Vereador Carlim Despachante pede a instalação de postes de iluminação na rua Valdevir de Oliveira Guena

Preocupado com os transtornos enfrentados por moradores do bairro Portal do Sol e proximidades, o vereador Carlim Despachante apresentou, na sessão da Câmara desta segunda-feira (4/4), a Indicação Nº 190/2022, para que seja oficiado a Prefeitura de Votuporanga, para que através da Secretaria Municipal de Obras, viabilize a instalação de três postes de concreto para iluminação pública na rua Valdevir de Oliveira Guena, confluência com as Ruas Roraima e Paschoalino Pedrazoli, no bairro Portal do Sol.

Em sua justificativa, Carlim aponta que os vereadores devem promover a apresentação de proposituras que venham de encontro aos anseios da população que os procuram diariamente pleiteando a realização de serviços e obras pelos órgãos que compõem a estrutura administrativa municipal. “O nosso pedido representa a vontade popular e se concretizado, vai atender às solicitações dos moradores. Desta forma, estamos pedindo essa melhoria para o bairro, atendendo os anseios dos moradores”, destacou Carlim.