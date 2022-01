Vereador Carlim alerta sobre vagas não utilizadas por taxistas no centro da cidade

Carlim alertou que fez visitas em vários pontos da cidade onde existem vagas destinadas aos taxistas.

Para tanto, o vereador questionou a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes sobre a necessidade de manter o atual número de vagas para taxis na cidade, principalmente na área central.

“Constatei que a maior parte das vagas de taxi permanece desocupada durante boa parte do dia. Isso tem gerado reclamações das pessoas que se utilizam do centro da cidade e sentem dificuldade em encontrar vagas, mesmo pagando Área Azul”, explicou.

O vereador justifica que os profissionais de taxi desempenham muito bem o seu trabalho, pagam os seus impostos e uma categoria que merece o respeito. “Mas não acho justo que a maioria que buscamos um local para estacionar. Estou buscando junto a Secretaria de Trânsito que reavalie a necessidade desta quantidade de vagas para os taxistas no centro da cidade”, disse Carlim.

Por fim, o vereador pediu que a Secretaria de Trânsito notifique os taxistas e aqueles que não estejam utilizando o espaço, possam repassar a vaga para quem, de fato deseja trabalhar nesta profissão. “Para se ter uma ideia, são 29 vagas de estacionamento para taxista, é comum o motorista procurar uma vaga e não encontra e vemos muitas vagas vazias”.

Outro ponto levantado pelo vereador, diz respeito aos estacionamentos com recuo na área central. “No meu ponto de vista, irregular que muitos comerciantes tem construído galerias e acaba tirando a vaga de estacionamento da via pública, ou seja, o espaço que é público está sendo utilizado para benefício particular. Essa situação tem gerado reclamação dos usuários de Área Azul, e estamos pedindo a Prefeitura para que reavalie essa situação e creio que algo está errado”, salientou o vereador.

Durante a sessão ordinária desta segunda-feira, o vereador Carlim Despachante usou o seu tempo na tribuna legislativa da Câmara Municipal para pedir o apoio da população votuporanguense na campanha em prol ao Hospital de Amor.

O grupo de apoio formado pela comunidade de Votuporanga em prol ao Hospital de Amor lançou uma campanha de venda de rifa para o sorteio de um Fusca de cor verde.

Todo o recurso arrecadado será destinado ao hospital 100% filantrópico e que atende pacientes com câncer pelo SUS (Sistema Único de Saúde). “Por apenas R$10,00 a pessoa pode comprar um número que valerá o sorteio de um lindo Fusca verde de 1972, muito bem conservado. Em nome do Hospital de Amor, colabore”, disse Carlim.