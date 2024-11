Vereador Cabo Renato propõe Título de Cidadão Votuporanguense ao treinador do CAV

Câmara de Votuporanga presta homenagem ao técnico da Votuporanguense Rogério Corrêa

O vereador Cabo Renato Abdala apresentou, durante a 39º Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga nesta terça-feira (29/10), o Projeto de Decreto Legislativo Nº 3/2024, que concede o Título de Cidadão Votuporanguense ao técnico do Clube Atlético Votuporanguense (CAV), Rogério Corrêa.

Reconhecido por sua trajetória e pelos recentes triunfos à frente da Votuporanguense, Rogério tem elevado o nome de Votuporanga no cenário esportivo de São Paulo.

O projeto, conforme o vereador Renato, destaca o impacto positivo de Rogério no esporte local e sua contribuição para a visibilidade de Votuporanga. Com essa honraria, a Câmara presta a maior homenagem legislativa a personalidades que, embora nascidas fora do município, promovem o desenvolvimento da cidade em diversos setores.

O projeto será votado nas próximas sessão legislativas pelos vereadores; caso aprovado, a entrega da honraria será feita durante Sessão Solene será marcada pelo presidente da Câmara – vereador Daniel David para a entrega do título.

Trajetória de Rogério Corrêa:

Natural de Goiânia, o técnico de 45 anos iniciou sua carreira nas categorias de base do Goiânia. Com passagens por diversos clubes, incluindo Athletico-PR, Shimizu S-Pulse (Japão), Goiás, Bahia e Paysandu, Rogério construiu uma carreira de destaque.

Em sua atuação como treinador, ele passou por equipes como Anapolina-GO, Lemense-SP e Botafogo-SP, e teve experiências de sucesso, como a classificação para as oitavas de final da Libertadores 2020 e a conquista do Campeonato Paranaense pelo Athletico-PR.

Rogério chegou a Votuporanguense em 2021 e ajudou a equipe a alcançar as semifinais do Paulistão A3.

Em 2024, voltou ao clube e conquistou o Campeonato Paulista A3 e o vice-campeonato da Copa Paulista, firmando seu nome como um dos principais técnicos do futebol regional.

Números do CAV sob o comando de Rogério Corrêa em 2024

56 jogos

30 vitórias

19 empates

7 derrotas