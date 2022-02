Vereador Cabo Renato pede limpeza de complexo aquático; serviços estão sendo executados

O vereador cabo Renato Abdala esteve nesta quarta-feira, visitando o Parque Aquático “Professor Luiz Carlos Toloni” – e no “Savério Maranho” anexos ao Ginásio “Mário Covas” – zona norte de Votuporanga, quando recebeu o chamado de moradores que pediram a sua intervenção para que a Prefeitura execute os serviços de limpeza das piscinas daquele complexo.

Diante da real necessidade do pedido dos moradores, o vereador encaminhou um ofício ao secretário municipal de Esportes e Lazer Marcelo Stringari, para as providências necessárias para a limpeza do parque aquático.

Conforme nota da Prefeitura, o trabalho de manutenção das piscinas dos Parques Aquáticos “Saverio Maranho” e “Professor Luiz Carlos Toloni” está em andamento, conforme anunciado pela Secretaria de Esportes e Lazer.

A previsão é que na segunda-feira, as atividades de natação sejam retomadas nos dois locais. “Fomos ao local, vimos a necessidade da limpeza e manutenção desses parques aquáticos e a Secretaria de Esportes já agilizou os serviços. Esses pedidos são necessários para atender os anseios da comunidade que usufrui destes espaços públicos”, destaco Renato.

O vereador destaca que os complexos aquáticos são muito utilizados por atletas que representam Votuporanga em competições estaduais e no país e conquistam importantes resultados, trazendo medalhas e revelando atletas para competições nacionais.