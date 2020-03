VEM AÍ NO ASSARY CLUBE DE CAMPO, dia 21/03 às 21 horas, SHOW DE CORPO E ALMA

VEM AÍ NO ASSARY CLUBE DE CAMPO, dia 21/03 às 21 horas, SHOW DE CORPO E ALMA um show completo com MATOGROSSO & MATHIAS. Uma das duplas mais famosas do sertanejo divide o palco com a dupla revelação de Votuporanga, BRUNO & HUMBERTO, e não para por ai, pra terminar a festa tem o sambanejo de DARCIO HENRIQUE fechando com chave de ouro!

E você não pode ficar de fora dessa. Para aqueles que gostam de curtir o show bem pertinho, mas não dispensam o conforto de poder assistir sentado e não perder nenhum minuto, seu lugar ideal é a ARQUIBANCADA VIP. Setor na lateral do palco, todo concretado, não perca tempo pois são poucas unidades!

Para demais informações, entrar em contato no telefone (17) 3426-4070.

MENORES DE 18 ANOS SOMENTE ACOMPANHADOS DE PAIS OU RESPONSÁVEIS.

Os valores de ingresso podem sofrer alterações a qualquer momento, sem aviso prévio, conforme termino da quantidade destinada a cada lote.