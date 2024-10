Veja quem são as vítimas do acidente com três carros que deixou três mortos e sete feridos em Capão Bonito

Maria Eduarda Pontes, de 12 anos, estudava no sétimo ano em escola do bairro Vila Sene. Rodrigo Furquim, de 27 anos, era estudante e foi homenageado pela escola técnica de Capão Bonito (SP) Três pessoas morreram e sete ficaram feridas após trágico acidente entre três veículos na rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), em Capão Bonito (SP) , que aconteceu na noite do último domingo (13). Duas das pessoas que morreram eram estudantes e moradoras de Capão Bonito e Buri (SP) . O acidente aconteceu no quilômetro 229 da rodovia e as possíveis causas são investigadas pela polícia por meio de inquérito. Laudos do Instituto de Criminalística (IC) também devem ajudar nas investigações. Maria Eduarda Pontes: Maria Eduarda Lima Pontes, tinha 12 anos e era passageira do terceiro carro envolvido no acidente. Ela era moradora da cidade de Buri. Conforme apurado pelo g1, a jovem estava no sétimo ano e frequentava a Escola Profª Sueli Aparecida M. N. Rodrigues, no bairro Vila Sene. Familiares e amigos publicaram mensagens de luto nas redes socias. O corpo de Maria Eduarda foi enterrado na tarde desta segunda-feira, no cemitério de Buri. Rodrigo Furquim A outra vítima identificada, é o motorista de um dos carros, Rodrigo Leria Furquim. Ele tinha 27 anos e era estudante em Capão Bonito. Em publicações nas redes socias, familiares e amigos escreveram diversas mensagens lamentando o corrido e honrando a memória do rapaz. A escola na qual Rodrigo concluiu o ensino médio, Etec Doutor Celso Charuri, prestou solidariedade à família e lamentou o falecimento do ex-aluno. Ele foi enterrado no Cemitério São João Batista, em Capão Bonito. O acidente Segundo informações da Polícia Civil, o carro conduzido pelo motorista de 27 anos que morreu, transitava em alta velocidade no sentido Capão Bonito – Buri, quando bateu de frente com os outros dois veículos. Além das três mortes, outras sete pessoas ficaram feridas sendo que quatro foram internadas no hospital de Capão Bonito. Duas delas precisaram ser transferidas para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) e uma foi transferida para Itapetininga, nesta terça-feira (15) . Em Itapeva, três vítimas estavam internadas no hospital, porém, uma delas recebeu alta. As outras duas, que são de Buri, continuam internadas e em observação. Adilson Policarpo da Natividade, de 65 anos, era um dos motoristas que faleceram no acidente, porém, até a última atualização desta reportagem, o g1 não conseguiu informações sobre seu velório e sepultamento.