Veja os números sorteados na Mega da Virada 2023

Prêmio, de R$ 588 milhões, é o maior na história das loterias do Brasil

A Caixa Econômica Federal sorteou, neste domingo (31), as seis dezenas da Mega da Virada. As dezenas sorteadas foram: 24, 56, 33, 48, 21, 41 (por ordem do sorteio).

O prêmio de 2023, de R$ 588 milhões, é R$ 47 milhões acima do valor concedido em 2022 (R$ 541 milhões) — o maior na história das loterias do Brasil.

Segundo a Caixa, o apostador tem 90 dias para apresentar o comprovante de que acertou a seis dezenas da Mega da Virada. Depois disso, o prêmio é cancelado.

Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e aplicar o valor do prêmio na Poupança da Caixa, receberá, no primeiro mês, R$ 3,4 milhões em rendimentos. Desde a sua 1ª edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 116 apostas que tentaram a sorte e acertaram os seis números milionários.

O último concurso do ano não acumula. Se ninguém acertar os 6 números sorteados, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina (5 números). Se ninguém acertar nem a quina, todo o dinheiro é dividido entre quem acertou a quadra (4 números) e assim por diante.

Como o valor é distribuído?

Do valor disponível para a premiação — pouco mais de 40% da arrecadação total —, 62% vai para a primeira faixa, composta por quem acertar os 6 números sorteados (sena), enquanto 19% é direcionado a segunda faixa, de quem fizer cinco acertos (quina) e outros 19%, para a terceira faixa, aqueles que acertarem quatro números (quadra).

O restante da arrecadação da Mega da Virada e de outras apostas vai, para além das despesas e custos da operação das loterias, é direcionado à atividade fim das apostas controladas pelo governo federal: o repasse social.

Quase metade dos valores arrecadados são redistribuídos para investimento no país em áreas como Saúde, Educação, Segurança, Esportes, entre outros, incluindo o percentual destinado a título de Imposto de Renda.

Como posso provar que o comprovante é meu?

O bilhete da loteria pertece a quem fez o jogo. Segundo a Caixa, é importante que o apostador anote, no verso do comprovante, seu nome e um número de CPF. Para evitar desgastes do papel, a dica é guardá-lo em um local arejado e seguro.

A Caixa é obrigada a encontrar o apostador que acertar a Mega?

Não. É obrigação do apostador procurar o banco estatal e apresentar o comprovante da aposta vencedora de qualquer uma das loterias geridas pela Caixa, como a Mega da Virada.