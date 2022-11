Veículo invade casa e bate em carro que fura parede em Fernandópolis

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Coisa de cinema! Um motorista, que havia comprado o veiculo no mesmo dia, perdeu controle da direção, invadiu uma residência, atingiu outro veiculo na garagem que com o “empurrãozinho”, atravessou a parede do quarto e a ainda quase atropelou um idoso que estava dormindo.

Tudo isso aconteceu neste sábado, dia 12, na Avenida Rosalvo Aderalvo, bairro Santo Afonso, zona sul de Fernandópolis.

O motorista que não teve o nome e idade divulgada mão soube explicar para as autoridades como perdeu o controle da direção do GM/Astra de cor preta.

Com todo o prejuízo, ninguém ficou ferido.

Região Noroeste